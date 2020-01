„Barwy szczęścia” odcinek 2189. Picie Sabiny doprowadzi do tragedii? Jej córka się utopi?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2189. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sabina zostawi Maję samą, by się napić, a dziewczynka wpadnie do basenu i zacznie się topić! Dojdzie do tragedii? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2189. w czwartek, 6.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv Sabina (Barbara Kurzaj) cały czas twierdzi, że nie ma problemu z alkoholem. W końcu jej bliscy zauważą, że coś się dzieje, ale nie będą wiedzieli, jak to udowodnić, ani jak jej pomóc. Szczególnie, że Tomalowa wróci od matki znad morza wypoczęta i szczęśliwa i nic nie będzie po niej widać... W 2188. odcinku "Barw szczęścia" Sabina jednak nie będzie mogła powstrzymać się przed napiciem się alkoholu. Zostanie w domu sama z Majeczką (Pola Żak), a córka poprosi ją, by razem wykąpały się w basenie. Tomalowa obieca jej to, ale najpierw pójdzie do domu, by się napić! - Nie kąp się beze mnie. Zaraz przyjdę - powie córce, zostawiając ją samą w ogrodzie. Niestety w 2189. odcinku serialu Maja wpadnie do basenu i zacznie się topić! Jej krzyk usłyszy akurat Kazik (Grzegorz Mielczarek), od razu wyciągnie dziewczynkę z basenu i uratuje jej życie! Sabina będzie przerażona widząc półprzytomną córkę! - Ona nie może umrzeć! - krzyknie do Kazika, który od razu zauważy, że Tomalowa jest nietrzeźwa... Czy ta sytuacja uświadomi Sabinie, że ma problem? Będzie się leczyć?