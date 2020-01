"Barwy szczęścia" odcinek 2193. Hubert weźmie udział w nielegalnej walce! Dlaczego się na to zgodzi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2193. odcinku "Barw szczęścia" Szakal namówi Huberta na udział w prawdziwej walce na ringu. Nie powie mu jednak, że jest ona nielegalna... Co z tego wyniknie? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2193. w środę, 12.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Hubert (Marek Molak) od jakiegoś czasu ćwiczy sztuki walki pod okiem Szakala (Paweł Draszba). Trener uważa, że Pyrka ma talent, więc będzie mu załatwiał sparingpartnerów, by mógł profesjonalnie ćwiczyć. Wkrótce pójdzie o krok dalej!

W 2193. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Szakal namówi Huberta, by porzucił "zabawę" i tym razem naprawdę stanął na ringu. Hubert jednak nieźle się przestraszy, gdy dowie się, kto jest jego przeciwnikiem, ale trener nie pozwoli mu się poddać.

- Przecież on mnie rozniesie na strzępy!

- Jesteś facet czy beksa? Cała jego strategia to przestraszyć przeciwnika wyglądem.

Koniec końców Hubert wygra tę walkę, co bardzo go ucieszy, szczególnie, że nieźle na tym zarobi. Nie dowie się jednak, że wszystko było z góry ustawione i co gorsza - nielegalne... Będzie miał kłopoty?

