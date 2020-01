"Barwy szczęścia" odcinek 2195. Kasia pozbędzie się Izy! Łukasz już nigdy nie zobaczy córki? [CO SIĘ WYDARZY]

Kasia w końcu zatriumfuje, bo Iza zniknie z jej życia! W 2195. odcinku "Barw szczęścia" pożegna się z nią i Łukaszem i wyjedzie do Krakowa... Sadowski już nigdy nie zobaczy Paulinki? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2195. w piątek, 14.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Kasia (Katarzyna Glinka) nie może znieść, że Łukasz (Michał Rolnicki) ma dziecko z Izą (Agnieszka Warchulska) i ciągle utrzymuje kontakt z malarką. Mimo że wie, że nie łączy ich nic poza Paulinką (Lena Jastrzębska), to nie może powstrzymać zazdrości.

Wkrótce Kasia dowie się, że Iza zdecydowała się na wyjazd do Krakowa. Będzie przerażona, że to jej wina i Łukasz nie wybaczy jej tego, że nie zobaczy już córki. W końcu się przełamie i w 2195. odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrobi mężowi niespodziankę i zaprosi Izę i Paulinkę do domu. Łukasz będzie wzruszony! - Ostatni raz widzimy się w takim składzie - westchnie. Ksawery (Bartosz Gruchot) również będzie niepocieszony. - Szkoda, że wyjeżdżasz - powie Paulince.

Później Łukasz podziękuje żonie, że dzięki niej mógł pożegnać się z córką. Już nigdy jej nie zobaczy?

