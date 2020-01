"Barwy szczęścia" odcinek 2198. Bruno dowie się, że Bożena ma romans ze Stawickim! Też ją zdradzi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2198. odcinku "Barw szczęścia" Bruno zobaczy w Internecie zdjęcia Bożeny i Stawickiego, sugerujące, że para ma romans! Co on na to? Zdradzi żonę z Heleną? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2198. w środę, 19.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv Bożena (Marietta Żukowska) zaprzyjaźniła się ze Stawickim (Piotr Borowski), a Bruno (Lesław Żurek) spotyka się za plecami żony z Heleną (Emilia Ziemnicka). Czy dojdzie do podwójnej zdrady? Picie Sabiny doprowadzi do tragedii? Jej córka się utopi? Niedługo Bruno znowu spotka się z Heleną, w towarzystwie której poczuje się szczęśliwy. W pewnym momencie przytuli ją i pocałuje w policzek! Nie dojdzie do niczego więcej, ale będzie między nimi iskrzyć! Dokładnie w tym samym czasie Bożena spotka w centrum handlowym Stawickiego i pomoże mu wybrać garnitur. Ale na wspólny obiad się nie zgodzi. Jednak lekarz się nie podda i zostawi dla Stańskiej prezent w recepcji hotelu - jej ulubione perfumy! Bożena postanowi nie przyjmować tego prezentu i da Stawickiemu do zrozumienia, że czuje do niego tylko sympatię. Tymczasem w 2198. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno postanowi w końcu opowiedzieć żonie o swojej relacji z Heleną, ale zanim to zrobi, zobaczy w "Szoku" zdjęcia Bożeny ze Stawickim! Wszystko będzie wskazywać na to, że mają romans! Bruno uwierzy żonie, że go nie zdradziła?