"Barwy szczęścia" odcinek 2202. Kasia będzie miała wypadek! Wszystko przez Łukasza? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2202. odcinku "Barw szczęścia" Łukasz namówi Kasię na jazdę hulajnogą, ale niestety wydarzy się wypadek! Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2202. we wtorek, 25.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo w związku Kasi (Katarzyna Glinka) i Łukasza (Michał Rolnicki) nastąpi sielanka. Wszystko dlatego że Iza (Agnieszka Warchulska) i Paulinka (Lena Jastrzębska) wyjadą z miasta. Niestety wkrótce wydarzy się też wypadek!

W 2202. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz spróbuje namówić Kasię, by dojeżdżała do pracy na elektrycznej hulajnodze. Ona początkowo nie będzie chętna, ale w końcu da się namówić i szybko tego pożałuje! Pewnego razu upadnie i dozna urazu łokcia.

Przez to od razu zniechęci się do dalszej jazdy, choć Łukasz przyzna, że przed wypadkiem szło jej świetnie! - Może za kilka dni mi przejdzie. Teraz nie chcę patrzeć na to cholerstwo! - powie z wyrzutem.

