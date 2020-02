"Barwy szczęścia" odcinek 2202. Sebastian zostanie szefem Dominiki?! Tak ją odzyska? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2202. odcinku "Barw szczęścia" Sebastian dowie się, że drugie "Feel Good" ma kłopoty i wymyśli, jak pomóc Radkowi. Zaproponuje mu, że mógłby zostać jego wspólnikiem! Co na to Dominika? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2202. we wtorek, 25.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv Po rozstaniu z Dominiką (Karolina Chapko), Sebastian (Marek Krupski) wyjechał z Tadeuszem (Jakub Mróz) na pielgrzymkę, by wszystko przemyśleć. Teraz wróci i... będzie chciał odzyskać byłą ukochaną! Sebastian pojawi się w "Feel Good", gdzie spotka Dominikę i postanowi poważnie z nią porozmawiać. - Zanim coś powiesz... Uważam, że nasz związek nie był błędem. On się wydarzył za szybko. Daliśmy się porwać namiętności. Zanim się dobrze poznaliśmy, już byliśmy w łóżku, a potem wszystko potoczyło się błyskawicznie - wyzna. Była prostytutka nie będzie jednak chciała nawet słyszeć o powrocie. W 2202. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sebastian znowu odwiedzi "Feel Good", ale tym razem służbowo. Dowiedział się o kłopotach kawiarni i zasugeruje przekształcenie jej w przestrzeń coworkingową. Kowalski będzie nawet gotowy zostać wspólnikiem Radka (Filip Kosior). Ta wizja nie będzie jednak odpowiadać Dominice, która nie chce mieć kontaktu z niedoszłym mężem... Czy przez wspólną pracę Dominika i Sebastian znowu się do siebie zbliżą?