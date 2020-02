"Barwy szczęścia" odcinek 2203. Olwika straciła ojca na zawsze?! Klaudia nie ma żadnych wątpliwości... [CO SIĘ WYDARZY]

W 2203. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka zacznie zastanawiać się, co stało się z jej ojcem. Co powie jej matka? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2203. w środę, 26.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2!

Szczepan (Arkadiusz Janiczek), ojciec Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), ma trochę grzechów na sumieniu. Jakiś czas temu mężczyzna jednak zniknął z życia rodziny i całkowicie zerwał z nią kontakt. Czy córka jeszcze kiedyś go zobaczy?

W 2203. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sabina (Barbara Kurzaj) zaproponuje Oliwce pracę w salonie fryzjerskim. Dziewczyna poprosi o czas do namysłu i postanowi skonsultować ten pomysł z matką. Klaudia (Anna Grycewicz) doradzi jej, aby przyjęła propozycję przyszłej teściowej, ponieważ ona nie może już dłużej wspierać jej finansowo. - Przykro mi skarbie, ale za mało zarabiam. Gdyby ojciec płacił alimenty, wtedy może, a tak, nie mamy wyjścia - westchnie. Korzystając z okazji, Oliwka spyta ją, czy ma jakieś wieści na temat Szczepana. Matka odpowie, że nie dał on żadnego znaku życia. - Skoro nawet nie złożył ci życzeń na osiemnaste urodziny, nie liczyłabym na nic* - powie. Czy Oliwka już nigdy spotka się ze swoim ojcem? Czy Kajtek (Jakub Dmochowski) będzie w stanie zastąpić jej ojcowskie wsparcie? Czas pokaże!