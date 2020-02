"Barwy szczęścia" odcinek 2207. Bożena wyrzuci Stawickiego z hotelu?! Nie możę oprzeć się lekarzowi... [CO SIĘ WYDARZY]

W 2207. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bożena uzna, że nie może dłużej zadawać się ze Stawickim. Co zrobi, aby uniknąć pokusy do zdrady? Sprawdź, co już wiemy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2207. we wtorek, 3.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv Od niedawna w hotelu Stańskich mieszka doktor Stawicki (Piotr Borowski), znany chirurg, który jest w trakcie rozwodu z żoną. Właścicielka pensjonatu, Bożena (Marieta Żukowska), zdecydowanie wpadła mu w oko, a romans wisi w powietrzu... Już niedługo dwuznaczne zachowanie Bożeny zwróci uwagę Amelii (Stanisława Celińska), która zacznie podejrzewać ją o romans. W 2207. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Stańska postanowi uciąć wszelkie plotki i poprosi lekarza o opuszczenie hotelu. W ten sposób będzie chciała uniknąć zdrady. Bożena pokaże zaskoczonemu mężczyźnie kilka ofert mieszkań na wynajem i stanowczo zasugeruje mu, aby poszukał sobie nowego lokum. W głębi duszy Stańska będzie jednak żałować, że jej znajomość ze Stawickim musi się zakończyć. Coś jednak do niego czuje?