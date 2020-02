"Barwy szczęścia" odcinek 2209. Sabina padnie ofiarą zboczeńca! Zgodzi się na układ alkohol za seks? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2209. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sabina spotka dawnego kolegę, który będzie chciał "pocieszyć się" po rozwodzie! Czy zboczeniec wykorzysta pijaną kobietę? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2198. w środę, 19.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Sabina (Barbara Kurzaj) coraz bardziej stacza się w alkoholizm. Wciąż udaje, że ma nad wszystkim kontrolę, lecz tak naprawdę chęć wypicia kolejnego kieliszka jest silniejsza. Czy alkohol doprowadzi ją do upadku?

W 2198. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w mieszkaniu Sabiny pojawi się Władek (Przemysław Stoppa). Kobieta zapewni go, że przestała pić i pozwoli mu przeszukać lokum. Grzelak nie znajdzie u niej żadnego alkoholu i nieco uspokojony zostawi ją samą.

Tomalowa nie wytrzyma jednak zbyt długo bez trunków. Wkrótce potem wyjdzie na miasto w poszukiwaniu dobrego lokalu. W pewnym momencie wpadnie na starego znajomego, który zaprosi ją na drinka. Sabina z miejsca przyjmie taką propozycję.

Okaże się, że Tobiasz niedawno rozwiódł się z żoną i próbuje utopić swoje smutki w alkoholu. Bardzo szybko Sabina przekona się jednak, że jej dawny kolega chce "pocieszyć się" w nieco inny sposób. Mężczyzna zacznie nachalnie dobierać do pijanej Tomalowej!

Na całe szczęście, gdy Sabina jasno da do zrozumienia, że nie ma ochoty na miłosne igraszki, to Tobiasz da za wygraną. - Taka jesteś? To sama sobie płać! - rzuci oburzony i zostawi kobietę na pastwę losu. Czy teraz bohaterka "Barw szczęścia" trochę się opamięta?