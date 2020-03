"Barwy szczęścia" odcinek 2211. Bożena powie Kasi, dlaczego wyrzuciła Stawickiego z hotelu! Zakochała się?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2211. odcinku "Barw szczęścia" Bożena w końcu wyjawi Kasi prawdę, dlaczego wyrzuciła Stawickiego z hotelu! Zakochała się w nim? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2211. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Bożena (Marieta Żukowska) bardzo zbliżyła się do Stawickiego (Piotr Borowski), a kiedy Bruno (Lesław Żurek) wyjechał, ta wystraszyła się, że może połączyć ją coś więcej z przystojnym lekarzem. Dlatego bardzo delikatnie wyrzuciła go ze swojego hotelu!

W 2211. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bożena (Marieta Żukowska), która do tej pory nikomu nie opowiedziała o swojej relacji ze Stawickim, w końcu porozmawia szczerze z Kasią (Katarzyna Glinka). Opowie jej, dlaczego poprosiła Stawickiego by wyprowadził się z hotelu, choć był klientem prawie idealnym. Sadowska od razu przestraszy się, że przyjaciółka się zakochała!

- Kocham Bruna, zależy mi na moim małżeństwie, a Stawicki… mieszał mi w głowie.

- Zakochałaś się?

- Nie, to… zwykła fascynacja. Ale nie mogłam pozwolić, żeby wymknęła się spod kontroli... To było jedyne rozwiązanie.

- Bardzo dobrze zrobiłaś! Skończyłaś to w porę i do niczego na szczęście nie doszło!

- Ale było blisko... Naprawdę blisko.

Czy Stawicki na zawsze zniknął z życia Bożeny czy jeszcze będzie o nią walczył?

