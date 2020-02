"Barwy szczęścia" odcinek 2211. Iga zacznie pracować z Szubertem i nastawi go przeciwko Józkowi! Sałatka będzie wściekły [CO SIĘ WYDARZY]

W 2211. odcinku "Barw szczęścia" Darek przedstawi Szubertowi Igę, która zacznie dla niego pracować jako PR-owiec. Od razu jednak podpadnie Józkowi... Dlaczego? Sprawdź!

Już niedługo w "Barwach szczęścia" znowu pojawi się Iga (Ada Fijał)! W 2211. odcinku serialu Darek (Andrzej Niemyt) zasugeruje Szubertowi (Marcin Stec), że Spartanom przydałby się dobry PR-owiec. Na to stanowisko zaproponuje właśnie Igę!

Maksymilian zgodzi się z Janickim i zaprosi byłą żonę Walawskiego (Piotr Jankowski) na rozmowę. - Darek pewnie naświetlił pani nasze plany, a PR-owe potrzeby mamy proste - sprowadzamy nowych zawodników, remontujemy stadion, to trzeba nagłaśniać. No i jeszcze nasz dziecięcy klub kibica, to też trzeba wypromować - zapowie jej.

Niespodziewanie Iga spanikuje i Szubert zauważy, że aż trzęsie się z nerwów! To jednak go nie zniechęci i da jej szansę. Walawska w końcu zasugeruje mu, że dla dobra klubu powinni odstawić Józka (Patryk Pniewski) na boczny tor! Co gorsza, Maks się z nią zgodzi... - Sugerowałabym nie promować w tej chwili Józka Sałatki jako twarzy drużyny. Niech ten skandal z gwałtem przycichnie. - powie.

Iga finalnie dostanie pracę, a Darkowi będzie musiał Józkowi o nowych ustaleniach. Piłkarz będzie wściekły!

- Szubert woli, żeby nazwa klubu pojawiała się przy informacjach o jego inwestycjach i transferach, a nie przy twoich zdjęciach z podpisem "oskarżony Józef S"...

- Wypinacie się na mnie. Dobrze wiedzieć. Cześć!

Czy Maks zupełnie pozbędzie się Sałatki? Jak Iga poradzi sobie w nowej pracy? Tego dowiemy się wkrótce!

