"Barwy szczęścia" odcinek 2216. Witek nie chce mieszkać z ojcem! Aldona i Borys przygarną chłopaka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2216. odcinku "Barw szczęścia" Witek pokłóci się z ojcem, u którego ma zostać i wpadnie na pomysł, że chce zamieszkać z Aldoną i Borysem! Co oni na to? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2216. w poniedziałek, 16.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce Witek (Witold Sosulski) znowu pojawi się u ojca. Jego matka wyjedzie, a on będzie musiał na jakiś czas zamieszkać z Markiem (Marcin Perchuć). Od razu pojawią się problemy...

W 2216. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marek spróbuje zostawić syna u swojej matki (Hanna Bieluszko) i to na cały miesiąc! Witek będzie miał duży żal do ojca i dojdzie do ostrej kłótni. W końcu postanowi zamieszkać wcale nie z babcią, tylko... u Grzelaków!

Chłopak zrobi wszystko, by przekonać do tego pomysłu Aldonę (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek), cały czas wspierany przez swojego przyjaciela, Aleksa (Hubert Wiatrowski). Złoty, kiedy tylko się o tym dowie, od razu się sprzeciwi i znowu dojdzie do awantury.

- To są obcy ludzie…

- Wolę obcych niż... dziada Jaworskiego!

- Miałeś go tak nie nazywać!

- Będę, bo na to zasługuje! A ja nie zasługuję, żebyś mnie traktował jak mebel!

- Koniec dyskusji. Będziesz mieszkał u babci i tyle!

- Nie będę! Ucieknę od niej!

Jak to się skończy? Czy Witek zamieszka u Grzelaków?

