"Barwy szczęścia" odcinek 2222. Sabina zacznie żebrać o alkohol! Kajtek nie zdoła jej pomóc? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2222. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kajtek zobaczy, jak Sabina prosi obcych ludzi o łyk piwa! Czy zdoła jakoś jej pomóc? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2222. we wtorek, 24.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Sabina (Barbara Kurzaj) wpadła w alkoholizm, ale nie jest w stanie przyznać do wiadomości, że potrzebuje profesjonalnej pomocy... Jej syn Kajtek (Jakub Dmochowski) wprowadził się do niej i dyskretnie stara się ją wspierać, lecz mimo to uzależnienie stale postępuje.

Hubert pogrążony w śpiączce! Lekarze go nie uratują? Zobacz więcej

W 2222. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sabina, Kajtek i Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) wybiorą się wspólnie na piknik do parku. W pewnym momencie Tomalowa zniknie im jednak z oczu. Zaniepokojony chłopak zacznie szukać matki, a to, co zobaczy, całkowicie go zaskoczy.

Ujrzy jak jego matka rozmawia z dwoma mężczyznami, którzy akurat pili piwo na pobliskiej ławce. Sabina będzie chciała im zapłacić, aby dali jej się napić trochę alkoholu! Syn Władka (Przemysław Stippa) zrozumie, że sam nie będzie w stanie jej pomóc. To zaszło już za daleko.

Chłopak postanowi zrobić wszystko, aby przekonać matkę do spotkania z terapeutą. Czy mu się uda?