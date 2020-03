"Barwy szczęścia" odcinek 2223. Hubert pogrążony w śpiączce! Lekarze go nie uratują? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2223. odcinku "Barw szczęścia" stan Huberta zacznie się poprawiać, ale lekarze wciąż nie będą mogli wybudzić go ze śpiączki. Przeżyje? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2223. w środę, 25.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo Hubert (Marek Molak) pożałuje, że walczył w klatkach! W kolejnym starciu zostanie brutalnie znokautowany i trafi do szpitala w ciężkim stanie! Co z nim będzie?

W 2223. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Pyrka nadal będzie pogrążony w śpiączce farmakologicznej. Jego stan będzie się poprawiał, ale lekarze uznają, że potrzeba jeszcze czasu, by jego mózg, który bardzo ucierpiał, zregenerował się i to za wcześnie, by go wybudzić.

Klara (Olga Jankowska) będzie przerażona stanem męża, ale lekarz ją pocieszy. - Przykro mi, ale w tej chwili nie mogę zaryzykować odłączenia go od aparatury. Cierpliwości... Nie umarł i naprawdę dzielnie walczy - powie. Czy Hubert w końcu się obudzi?

