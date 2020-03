"Barwy szczęścia" odcinek 2225. Kajtek spotka się z terapeutą! Uda mu się w końcu pomóc matce z alkoholizmem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2225. odcinku "Barw szczęścia" Kajtek w końcu uzna, że musi pomóc swojej matce i spotka się terapeutą. Uda mu się namówić Sabinę na terapię? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2225. w piątek, 27.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Sabina (Barbara Kurzaj) ma problem z alkoholem, ale nie chce się do tego przyznać. Tymczasem Kajtek (Jakub Dmochowski) kilka razy przyłapie ją na gorącym uczynku! Co zrobi, by jej pomóc?

W 2225. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kajtek w końcu zdecyduje się działać. W tym celu umówi się na spotkanie się z terapeutą zajmującym się leczeniem uzależnień, by skonsultować przypadek matki. Niestety mężczyzna wcale go nie pocieszy, uświadamiając mu, że nie jest w stanie pomóc Sabinie wyjść z nałogu, bo to ona sama musi tego chcieć.

Po powrocie do domu Kajtek postanowi znowu ostro porozmawiać z matką i przekonać ją do rozpoczęcia terapii. Czy tym razem racjonalne argumenty do niej trafią?

