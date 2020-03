"Barwy szczęścia" odcinek 2230. Alicja rozstanie się z Chowańskim! Wszystko przez więzienną traumę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2230. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dowiemy się, że Umińska rozstała się z Arturem Chowańskim! Co oznacza to dla postaci granej przez Jacka Rozenka? Sprawdź, co już wiemy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2230. w piątek, 3.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już w trakcie swojego pobytu w więzieniu Artur Chowański (Jacek Rozenek) bardzo zbliżył się do Alicji (Monika Dryl), a gdy wyszedł na wolność, postanowił się z nią związać. Niestety, czas spędzony w zamknięciu mocno odbił się na jego psychice, przez co ciężko wrócić mu do normalnego życia.

W 2230. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Alicja spotka się z Łukaszem (Michał Rolnicki) i powie mu, że musiała rozstać się z Arturem. Chowański nigdy nie podniósł na nią ręki, ale już sama agresja słowna była nie do zniesienia. Jest to oczywiście efekt więziennej traumy, za kratkami mężczyzna na co dzień obcował z przemocą i musiał sobie jakoś radzić.

Jacek Rozenek przeszedł poważny udar, którego skutki na wiele miesięcy wyłączyły go z pracy zawodowej. Teraz czuje się już jednak o wiele lepiej. Skoro twórcy serialu "Barwy szczęścia" przypomniały nam o jego postaci, to zapewne już wkrótce ponownie zobaczymy go na ekranie.