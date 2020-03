"Barwy szczęścia" odcinek 2231-32. Łukasz ma sąsiada-sadystę?! Jacek Lenartowicz dołącza do obsady [CO SIĘ WYDARZY]

W 2231. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz zorientuje się, że sąsiedztwie mieszka niepełnosprawny chłopiec. Dziennikarz zacznie podejrzewać, że dzieje mu się krzywda? Czy nowy bohater grany przez Jacka Lenartowicza okaże się bezwzględnym sadystą? Sprawdź, co już wiemy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2231. w poniedziałek, 6.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Łukasz (Michał Rolnicki) jest dziennikarzem śledczym i swoją pracę traktuje jako misję. Zawsze chce za wszelką cenę dotrzeć do pracy, aby zdemaskować przestępców i oszustów. Czy kolejne śledztwo przeprowadzi na własnym osiedlu?

Kacper i Magda zostaną pozwani! Muszą zapłacić 200 tysięcy złotych odszkodowania?!Zobacz więcej

W 2231. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sadowski będzie siedział w domu ze złamaną nogą. Z nudów zacznie... podglądać sąsiadów, co nie spodoba się Kasi (Katarzyna Glinka). Łukasz podzieli się jednak z żoną ciekawą obserwacją. W sąsiedztwie mieszka niepełnosprawny chłopaka, który jednak nigdy nie był widziany poza mieszkaniem.

- Tam mieszka ktoś na wózku. Jestem pewny, że on mnie zauważył i mam wrażenie, że się przestraszył - wyzna Kasi.

- Chcesz, żeby cię wzięli za zboczeńca? - odpowie mu Górka, która spróbuje utemperować zapędy ciekawskiego męża.

Łukasz nie odpuści i postanowi dowiedzieć się, czy chłopak jest bezpieczny. W 2232. odcinku "Barw szczęścia" skontaktuje się z Darkiem (Andrzej Niemyt), przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej. Piłkarz zapuka do drzwi mieszkania, które otworzy mu Kwiatkowski (w tej roli Jacek Lenartowicz). Mężczyzna będzie bardzo niemiły i nie wpuści go do środka.

Darek i Łukasz będą bardzo zaniepokojeni całą sytuacją. Czy ich nowy sąsiad to sadysta, który więzi niepełnosprawnego syna?