"Barwy szczęścia" odcinek 2232. Kacper i Magda zostaną pozwani! Muszą zapłacić 200 tysięcy złotych odszkodowania?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2232. odcinku "Barw szczęścia" Kacper nieźle się przerazi, bo dostanie pozew od firmy odzieżowej, której wypowiedział wojnę!

"Barwy szczęścia" odcinek 2228. w środę, 1.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Magda (Natalia Sierzputowska) i Kacper (Jakub Szlachetka) odkryli, że firma odzieżowa, która zasponsorowała ich nagrodę za wygraną w "Ex-Ex", produkuje ubrania wywołujące alergię. Od razu postanowili nagłośnić sprawę, ale szybko tego pożałują...

W 2228. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kacper i Magda dostaną list od "Fashion&Life", które będzie domagać się wysokiego zadośćuczynienia za szkody, które para wyrządziła swoją akcją. Jabłoński będzie przerażony - firma będzie żądać aż 200 tysięcy złotych!

Jerzy od razu pocieszy go, że nie zrobili nic złego, a poza tym ten list nie jest jeszcze wezwaniem do zapłaty. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) poradzi nastolatkom, by poradzili się prawnika i załatwi im wizytę u Paszkowskiej (Olga Bończyk). Czy Sylwia im pomoże?

