"Barwy szczęścia" odcinek 2234. Nina i Marek zdecydują się umieścić Witka w zamkniętym ośrodku! On spróbuje stamtąd uciec! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2234. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Nina i Marek podejmą trudną decyzję o umieszczeniu Witka w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Chłopak zostanie tam odprowadzony siłą, a jego rodzicie będą załamani... Sprawdź, co z tego wyniknie!

Witek (Witold Sosulski) wdał się w złe towarzystwo i przedawkował narkotyki. Marek (Marcin Perchućz) w końcu zrozumiał, że zaniedbał syna, ale czy zdąży pomóc mu na czas?

W 2234. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marek przeprosi Aldonę (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek) za oskarżenia, które wysunął pod ich adresem w szpitalu po przedawkowaniu Witka. Wyzna im też, że postanowili z Niną (Aleksandra Popławska) umieścić syna w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień.

Niestety w drodze na odwyk Witek spróbuje uciec i w końcu zostanie doprowadzony do ośrodka siłą, bo będzie walczył z całych sił. - Okłamaliście mnie! Nienawidzę was! Nienawidzę!!! - wykrzyczy rodzicom. Nina i Marek, widząc reakcję syna, będą kompletnie załamani!

- Co myśmy zrobili!

- Musimy wszyscy przez to przejść... Wierzę, że Witek będzie po tej terapii silniejszy. I my też...

Czy terapia pomoże chłopakowi?

