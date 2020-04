"Barwy szczęścia" odcinek 2234. Regina i Helmut biorą ślub! Wiesia i tak ich rozdzieli? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2234. odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Regina i Helmut niedługo zostaną małżeństwem! Dowie się też o tym Wiesia, która w końcu spotka byłą sympatię... Co z tego wyniknie? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2234. w czwartek, 9.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Regina (Ewa Serwa) wreszcie znalazła szczęście u boku Helmuta (Janusz Cichocki). Niestety okazało się, że Wiesia (Maria Winiarska) zna Helmuta z sanatorium i bardzo chciałaby odnowić znajomość... Na szczęście Waleria (Ewa Ziętek) czuwa i nie dopuściła, by się spotkali.

Niezwykła podróż Agaty i Patryka do Izraela! Zobacz piękne zdjęcia z Ziemi Świętej!Zobacz więcej

To się zmieni w 2234. odcinku serialu "Barwy szczęścia"! Podczas sprzątania mieszkania, które Tolek (Marek Siudym) podnajął swoim budowlańcom Wiesia zauważy przez okno Helmuta. Od razu pobiegnie do Górków, by wreszcie spotkać się z mężczyzną swoich marzeń. A właśnie tego dnia Regina i Helmut wyznają Walerii i Stefanowi (Krzysztof Kiersznowski), że postanowili wziąć ślub! Dlatego poproszą przyjaciół, by zostali ich świadkami.

Ich szczęścia nie zmąci nawet zazdrość Wiesi! Teraz seniorka się podda i da im spokój?

Kajtek zabierze Sabinie córkę?! Nie pozwoli skrzywdzić siostryZobacz więcej