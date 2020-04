"Barwy szczęścia" odcinek 2235. Regina ucieknie ze szpitala?! Będzie miała dość bezradności lekarzy... [CO SIĘ WYDARZY]

W 2235. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina będzie miała już dość bezradności lekarzy i postanowi uciec ze szpitala... Czy jej się uda? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2235. w piątek, 10.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Od pewnego czasu Regina (Kamila Kamińska) cierpi na bardzo silne bóle. Co gorsza, lekarze nie mogą postawić jej jednoznacznej diagnozy... Czy ktoś zdoła jej pomóc?

W 2235. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Czapla będzie przekonana, że w końcu udało się ustalić przyczynę jej dolegliwości. Lekarze stwierdzą, że to rwa kulszowa. Bliscy pacjentki postanowią oddać ją pod opiekę profesora Kwapisza (Maciej Luśnia), wybitnego ortopedy. Ten zgodzi się ją przyjąć.

- Rozumiem, że bardzo pani cierpi, ale będziemy musieli zrobić badania - wyjaśni lekarz.

- Ale ja już zrobiłam, wszystkie możliwe, tu są wyniki. - odpowie mu Regina.

- Muszę zlecić swoje i musimy porozmawiać o wszystkich objawach. - Panie doktorze, ale ja już nie mam siły, błagam... - Moim zdaniem to nie jest rwa kulszowa. Rozumiem, że przywiązała się pani do poprzedniej diagnozy, ale uważam, że nie jest słuszna... - Przecież wszystko się zgadza! - krzyknie bezradna pacjentka.

- Nie... Rwa nie powoduje wszystkich tych objawów, to nie jest ból całego ciała. Nie powoduje omdleń, uczucia słabości...

Profesor stwierdzi, że ma pewną hipotezę, ale potrzebuje kilku dodatkowych badań, aby móc ją potwierdzić. Regina nie będzie jednak chciała dłużej czekać na pomoc. Już wiele razy słyszała, że lekarze mają swoje hipotezy. Zażąda konkretów.

Gdy jednak lekarz stwierdzi, że nie obędzie się bez dalszej diagnostyki, bohaterka serialu "Barwy szczęścia" postanowi uciec ze szpitala! Przy wyjściu z placówki straci jednak przytomność i zostanie przewieziona z powrotem na salę.