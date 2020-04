"Barwy szczęścia" odcinek 2236. Hubert odzyska świadomość? Klara dostanie od niego znak [CO SIĘ WYDARZY]

W 2236. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klara zauważy, że Hubert powoli zaczyna odzyskiwać świadomość! Czy Pyrka już niedługo wróci do zdrowia? Sprawdź, co już wiemy!

Hubert (Marek Molak) dał się namówić na udział w nielegalnych walkach w klatce, które organizował Szakal (Paweł Draszba), jego trener. Jeden z pojedynków zakończył się dla niego tragicznie... Doznał poważnego urazu mózgu.

Na całe szczęście lekarzom udało się wybudzić Huberta ze śpiączki, ale wciąż nie będzie z nim żadnego kontaktu. W końcu będzie musiał jednak nastąpił przełom. W 2236. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klara (Olga Jankowska) zacznie sądzić, że jej mąż odzyskuje świadomość, że słyszy rozmowy wokół niego.

W pewnym momencie pisarka zauważy coś, co zinterpretuje jako znak od chorego Huberta. Czy to tylko myślenie życzeniowe? A może Pyrka naprawdę zaczyna dochodzić do siebie?