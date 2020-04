"Barwy szczęścia" odcinek 2237. Karolina jednak wygryzie Kasię z pracy? Bożena nie stanie po stronie przyjaciółki [CO SIĘ WYDARZY]

W 2237. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia wróci do pracy u Stańskich. Szybko zorientuje się jednak, że jej pozycja zawodowa jest poważnie zagrożona. Czy Karolina wygryzie ją ze stanowiska? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2237. w środę, 15.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Kasia (Katarzyna Glinka) ostatnio musiała wziąć dłuższy urlop, aby pomóc swojej przyjaciółce, która próbowała popełnić samobójstwo. Karolina (Marta Dąbrowska) postanowiła to wykorzystać i próbuje podkopać jej pozycję w hotelu...

W 2237. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia w końcu wróci do pracy. Będzie wdzięczna Karolinie, że godnie ją zastępowała i w ramach rewanżu postanowi odciążyć ją w obowiązkach. Bez pytania wykona jedno z bardziej nużących zadań, ale nie będzie mogła liczyć na wdzięczność.

Recepcjonistka naskoczy na Kasię i pomiędzy kobietami dojdzie do dość ostrej awantury! Świadkiem kłótni będzie Bożena (Marieta Żukowska), która jednak nie stanie po stronie przyjaciółki, lecz poprze Karolinie. Co więcej, zleci jej dodatkowo kilka odpowiedzialnych zadań, które do tej pory wykonywała Górka.

Czy żona Łukasza powinna liczyć się z niebezpieczeństwem utraty pracy? A może zdoła ponownie udowodnić Stańskiej swoją wartość? Dowiemy się już niedługo!