"Barwy szczęścia" odcinek 2239. Kajtek zabierze Sabinie córkę?! Nie pozwoli skrzywdzić siostry [CO SIĘ WYDARZY]

W 2239. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kajtek uzna, że nie może już dłużej tolerować alkoholowych ekscesów matki... Sprawdź, jaką podejmie decyzję!

Sabina (Barbara Kurzaj) ma bardzo poważny problem z alkoholem... Kajtek (Jakub Dmochowski) próbuje jej pomóc, ale póki co nie może w żaden sposób przemówić matce do rozumu. Do czego to doprowadzi?

W 2239. odcinku serialu "Barwy szczęścia" mała Maja (Pola Żak) zobaczy nieprzytomną Sabinę, która znów mocno przesadzi z alkoholem... Przerażona dziewczyna od razu obudzi Kajtka i Oliwkę, ponieważ pomyśli, że jej mama nie żyje.

Cierpliwość Kajtka będzie już na wyczerpaniu... Chłopak odprowadzi siostrę do przedszkola i postanowi poważnie porozmawiać z matką. Zagrozi, że jak jeszcze raz się upije, to zabierze jej Maję i przeprowadzi się wraz z nią do dziadków.

Sabina zacznie go błagać, aby tego nie robił... Obieca poprawę. Lecz gdy tylko jej syn wyjdzie z mieszkania, znów sięgnie po alkohol. Tym razem konsekwencje mogą być bardzo poważne...