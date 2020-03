"Barwy szczęścia" odcinek 2240. Sabina straci córkę przez alkohol?! Maja trafi do pogotowia opiekuńczego! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2240. odcinku "Barw szczęścia" Sabina zjawi się w przedszkolu, by odebrać Maję, ale będzie pod wpływem alkoholu, więc zostanie wezwana policja! Tomalowa straci Maję? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2240. w piątek, 17.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Sabina (Barbara Kurzaj) coraz częściej zagląda do kieliszka, ale nie chce się przyznać, że ma problem. Kajtek (Jakub Dmochowski) jest przerażony, bo nie może jej pomóc. W końcu w 2240. odcinku "Barw szczęścia" posunie się do szantażu - jeśli nadal będzie piła, to on zabierze jej Maję (Pola Żak) i wyprowadzi się do dziadków.

Sabina od razu zacznie go błagać, by tego nie robił i obieca poprawę. Jednak kilka godzin później znowu sięgnie po alkohol i ponownie "ukaże się" jej mąż (Bartłomiej Nowosielski). Utnie sobie pogawędkę z Andrzejem i zapomni, że musi odebrać córkę z przedszkola. Gdy zjawi się na miejscu, dyrektorka placówki od razu zauważy, że Sabina jest pijana i nie zgodzi się wydać jej dziecka. - Daj mi spokój, służbistko - warknie tylko Tomalowa, więc kobieta wezwie policję.

Funkcjonariusze zbadają Sabinę alkomatem i poinformują ją, że Maja musi trafić do pogotowia opiekuńczego! Tomalowa wpadnie w szał i uspokoi się dopiero gdy policjanci zagrożą jej, że zabiorą ją do izby wytrzeźwień.

Następnego dnia Sabina spotka się z kuratorem i dowie się, że musi podjąć terapię, bo inaczej straci córkę. W końcu kobieta przysięgnie Kajtkowi, że pójdzie się leczyć. To już koniec koszmaru?

