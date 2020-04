"Barwy szczęścia" odcinek 2241. Dominika wróci do striptizu? Stawicki złoży jej kuszące propozycje! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2241. odcinku "Barw szczęścia" Dominika spotka się ze swoim byłym klientem, którym okaże się Stawicki. Mężczyzna zacznie mamić ją obietnicami wspólnej przyszłości, ale będzie chodziło mu o jedno... Sprawdź, co z tego wyniknie!

"Barwy szczęścia" odcinek 2241. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Dominika (Karolina Chapko) już dawno skończyła z dawnym życiem i obecnie pracuje jako kelnerka w "Feel Good". Niestety nie tak łatwo będzie uciec przed przeszłością...

W 2141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Dominika odkryje, że jeden z jej dawnych klientów komentuje działalność "Feel Good" na ich stronie internetowej i chce wynająć lokal na wyłączność. Renata (Anna Mrozowska) od razu uzna, że to bezczelność, ale okaże się, że była striptizerka uważa inaczej...

- To mój dawny klient.

- Bezczelny typ, zaraz go zablokuję i powiem, żeby się od ciebie odczepił, a jak nie zrozumie, to postraszę go policją.

- To nie był zwykły klient. Mieliśmy szczególną więź, bo nie chodziło mu tylko o seks. Nie widziałam go od czasów, gdy się ożenił...

Dominika umówi się z nim, a tym byłym klientem okaże się... Stawicki (Piotr Borowski)! Lekarz zacznie ją podrywać i roztaczać wizję wspólnej przyszłości. Dziewczyna we wszystko wierzy i zacznie też mieć nadzieję, że ułoży sobie z nim życie. On jednak będzie chciał czegoś innego...

Zaprosi ją do hotelu, ale ta odpowie tylko: - Nie robię już tego, zerwałam z tamtym życiem. To Stawickiego nie zniechęci i i poprosi ją, by dla niego zrobiła wyjątek. - Było nam razem dobrze. Chodź, będzie miło - powie.

Czy Dominika da się nabrać? Jak to się dla niej skończy?

