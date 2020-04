"Barwy szczęścia" odcinek 2241. Kajtek nie wybaczy Sabinie, że Maja trafiła do pogotowia opiekuńczego! Zerwie z nią kontakt? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2241. odcinku "Barw szczęścia" Kajtek dowie się, że przez pijaństwo Sabiny, Maja trafiła do pogotowia opiekuńczego! Nie będzie potrafił jej tego wybaczyć... Wyprowadzi się i zerwie z nią kontakt? Sprawdź, co się wydarzy!

Sabina (Barbara Kurzaj) w końcu osiągnie dno. Zjawi się w przedszkolu, by odebrać Maję (Pola Żak), ale będzie pijana, więc dziewczynka zostanie zabrana do pogotowia opiekuńczego!

W 2141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" o całej sprawie dowie się Kajtek (Jakub Dmochowski). Chłopak, widząc, do czego doprowadził jego matkę alkohol, w końcu wybuchnie. - Nie odzywaj się do mnie, dopóki Maja nie wróci do domu!(…) Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co ona tam przeżywa, sama, wystraszona, wśród obcych ludzi… To jest dno, rozumiesz? Dno! - wykrzyczy.

Sabina zacznie go przepraszać i w końcu obieca poprawę i terapię. Cieślak jednak nie będzie już jej wierzył i przyjmie jej słowa z rezerwą. Zapowie, że jej tego nie wybaczy...

- Kajtuś, wiem, że zrobiłam piekło z naszego życia, ale pozwól mi to naprawić…

- Przykro mi, mamo, ale nie potrafię ci wybaczyć tego, co zrobiłaś Mai!

Czy te wydarzenia w końcu potrząsną Sabiną? Pójdzie się leczyć?

