"Barwy szczęścia" odcinek 2241. Wyjdzie na jaw sekret Stawickiego! Był klientem Dominiki?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2241. odcinku "Barw szczęścia" Dominika spotka się ze Stawickim... Co ich łączy? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2241. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Stawicki (Piotr Borowski) opuścił hotel Stańskich, bo za bardzo zbliżył się do Bożeny (Marieta Żukowska). Choć wydawał się porządnym człowiekiem i oddanym lekarzem, to okaże się, że skrywa on pewien sekret...

Sabina straci córkę przez alkohol?! Maja trafi do pogotowia opiekuńczego!Zobacz więcej

W 2141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Dominika (Paulina Chapko) odbierze wiadomość od dawnego klienta, który chce odnowić kontakt. Dziewczyna z niewiadomych powodów będzie chciała iść na spotkanie z tym mężczyzną, choć Renata (Anna Mrozowska) będzie jej to odradzać. Mimo to Dominika pójdzie do parku, a jej byłym klientem okaże się... były rezydent hotelu Stańskich – Zbigniew Stawicki (Piotr Borowski)!

Ich znajomość zacznie się rozwijać i Dominika zaprosi Stawickiego do Feel Good. Niestety lekarz nie zyska sympatii Renaty, która od razu uzna, że były klient nie traktuje jej przyjaciółki poważnie... Ma rację? Co z tego wyniknie? Tego dowiemy się wkrótce!

Staś chce pomścić Huberta! Jak zemści się na Szakalu?Zobacz więcej