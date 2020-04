"Barwy szczęścia" odcinek 2244. Alan poderwie Celinę? Herman zrobi się zazdrosny o ich relację... [CO SIĘ WYDARZY]

W 2244. odcinku "Barw szczęścia" Herman zauważy, że Celinę i Alana może łączyć coś więcej niż przyjaźń. Zrobi się zazdrosny i podejmie zaskakującą decyzję! Jaką? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2244. w piątek, 24.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Alan (Rafał Maślak) niedługo powróci i okaże się, że bardzo żałuje występu w "Ex-Ex" i chce się zmienić. Teraz postanowi zatrudnić się w fitness klubie Reginy (Kamila Kamińska) i zostanie przyjęty jako nowy trener boksu.

Wygląda na to, że nowa posada pomoże mu też ułożyć swoje życie prywatne! Alan bardzo szybko zaprzyjaźni się z Celiną (Orina Krajewska). Zaczną spędzać razem dużo czasu i często będą wybierać się razem na "Feel Good". Poza tym Alan nie będzie reagował na żadne zaczepki swojej byłej dziewczyny, Sandry (Joanna Opozda), która zapisze się na zajęcia do klubu, by mieć kontrolę nad poczynaniami byłego chłopaka.

W 2244. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Herman pozna nowego kolegę z pracy i od razu nabierze przekonania, że Celinę i nowego trenera łączy zażyłość! Będzie bardzo zazdrosny o Brońską, więc podejmie zaskakującą decyzję. Masażysta przekaże Frankowi (Mateusz Banasiuk) swoje wymówienie!

Czy Celina przekona go do zmiany zdania? A może zwiąże się z Alanem? Tego dowiemy się wkrótce!

