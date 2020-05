"Barwy szczęścia" odcinek 2252. Agnes zrujnuje hotel Stańskich?! Bożena da się nieźle naciągnąć [CO SIĘ WYDARZY]

W 2252. odcinku serialu "Barwy szczęścia" ludzie Agnes spróbują naciągnąć Bożenę na kilkadziesiąt tysięcy złotych! Kto zatrzyma upadek biznesu Stańskich? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2252. w środę, 6.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Niedawno Bożena (Marieta Żukowska) poznała znaną gwiazdę Agnes (Maja Bohosiewicz), która w zamian za zniżki zgodziła się promować jej hotel. Obiecała nawet, że zorganizuje u niej swoje wesele! Czy Stańska daje się wykorzystywać?

W 2252. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w hotelu Stańskich pojawią się dwaj projektanci mody - Mario (Mateusz Weber) i Dario (Robert Majewski). Mężczyźni zaczną korzystać ze wszystkich udogodnień, lecz gdy przyjdzie moment zapłaty rachunku, pojawią się problemy.

- Tak, klienci pani Agnes mają u nas dwudziestoprocentową zniżkę. Ale za pobyt, serwis w nocy i zabiegi SPA, przepraszam, ale trzeba zapłacić - zacznie wyjaśniać Kasia (Katarzyna Glinka). Goście jednak odmówią i zażądają rozmowy z kierowniczką. Bożena postanowi zadzwonić po Agnes.

Gdy celebrytka przyjedzie na miejsce, od razu weźmie mężczyzn w obronę. - Przecież to najgorętszy w tej chwili duet projektantów w Europie - powie i zacznie przekonywać Bożenę, aby anulowała ich rachunek. W zamian projektanci obiecają, że zorganizują w hotelu jeden ze swoich pokazów.

Jedynie Kasia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak i podrzuci niezapłacone rachunki Agnes na biurko Bruna (Lesław Żurek). Gdy ten dowie się, co wyrabia jego żona, zażąda, by pozbyła się z hotelu tak kosztownych gości, zanim doprowadzi ich do ruiny. Czy uda mu się uratować rodzinny biznes?