"Barwy szczęścia" odcinek 2253. Józek zostanie wyrzucony z drużyny? Szubert zaprowadzi własne porządki [CO SIĘ WYDARZY]

W 2253. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Szubert zagrozi Józkowi wydaleniem z drużyny! Czym podpadnie mu młody piłkarz? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2253. w środę, 7.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Szubert (Marcin Stec) dzięki swoim pieniądzom owinął sobie Darka (Andrzej Niemyt) wokół palca i coraz odważniej wtrąca się w zarządzanie klubem Spartan. Czy sprowadzi kłopoty na przyjaciół i bliskich Janickiego?

Hubert zostanie poddany kolejnej operacji! Jego stan jeszcze się pogorszy?! Zobacz więcej

W 2253. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek nie pójdzie na trening, ponieważ Julita (Katarzyna Sawczuk) poprosiła go, aby przez jakiś czas zajął się ich dzieckiem. Gdy dowie się o tym Szubert, wścieknie się i każe Darkowi jechać po Sałatkę i przywieźć go do ośrodka treningowego.

Gdy Józek dotrze na miejsce, okaże się, że Iga (Ada Fijał) zorganizowała dodatkową sesję zdjęciową dla sponsorów i potrzebowała, aby obecni byli wszyscy zawodnicy. Sałatka wścieknie się i zażąda dodatkowego wynagrodzenia za udział w kolejnej reklamie.

Sprzeciw Józka szybko podłapią inni zawodnicy, ale Szubert postanowi zdusić ten bunt w zarodku i zagrozi Sałatce wyrzuceniem z drużyny. - Nie ma tu dla niego miejsca - oznajmi Janickiemu. Czy spełni swoją groźbę?