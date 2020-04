"Barwy szczęścia" odcinek 2253. Zuzia i Filip znów będą razem? Ojciec pozwoli mu wrócić z koszar [CO SIĘ WYDARZY]

W 2253. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że Filip może wrócić do starej szkoły! Czy teraz jego związek z Zuzią będzie już bezpieczny i szczęśliwy? Sprawdź szczegóły!

Zuzia (Anna Adamus) i Filip (Jakub Dyniewicz) co chwilę pakowali się w jakieś kłopoty... Ojciec chłopaka (Daniel Szczypa) w końcu uznał, że musi to przerwać i wysłał syna do wojskowej szkoły z internatem! Czy zorientuje się, że trochę przesadza?

W 2253. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Lisicki przyzna się przy Róży (Anna Gronostaj), że bardzo żałuje swojej decyzji. Nie powinien być do Filipa aż tak surowy. Cieślakowa odetchnie z ulgą. - Czy to znaczy, że cofa pan zakaz? - zapyta mężczyznę. - Tak! I Filip wraca do starej szkoły* - uspokoi ją Lisicki.

Rzecz jasna, decyzja mężczyzny najbardziej ucieszy młodych. Ojciec Filipa zaznaczy jednak, że ma nadzieję, że teraz obędzie się już bez kłopotów. - Obiecałem, że koniec z szaleństwami i dotrzymam słowa - zapewni go chłopak. - Młodość i odpowiedzialność to niezbyt zgrany duet - westchnie na koniec Róża.

Czy teraz Zuzia i Filip będą mogli już być razem szczęśliwi? Aby poznać dalsze losy bohaterów, oglądajcie koniecznie nowe odcinki "Barw szczęścia" w TVP2!

