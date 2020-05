"Barwy szczęścia" odcinek 2256. Aneta odrzuci Mikołaja i zacznie podrywać Stawickiego! Chirurg zdradzi Dominikę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2256. odcinku "Barw szczęścia" Aneta uzna, że nie stworzy związku z Mikołajem i go odrzuci. Tego samego dnia pozna swój ideał... Sprawdź, co się wydarzy!

Mikołaj (Kacper Młynarkiewicz) od jakiegoś czasu próbuje poderwać Anetę (Zofia Zborowska). Tej na początku się to podobało, ale teraz zupełnie zmieni zdanie.

W 2256. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mikołaj da Anecie wyraźnie do zrozumienia, że jest nią zauroczony, ale ta go odrzuci. - Potrzebuję mężczyzny, nie chłopca - powie potem Malwinie (Joanna Gleń).

Niedługo później w gabinecie Dylskiej zjawi się Stawicki (Piotr Borowski). Dentystce od razu spodoba się przystojny chirurg i od razu uzna, że to jej ideał, którego tak długo szukała. Co więcej, Stawicki zacznie z nią flirtować! Aneta po badaniu zacznie namawiać go, by znów się u niej pojawił, bo potrzebuje wyleczyć zęby do końca. - Z przyjemnością. Jest pani znakomitym fachowcem. Pierwszy raz w życiu siedziałem w fotelu bez nerwów - skomplementuje Dylską.

Czy Aneta uwiedzie Stawickiego? Co z Dominiką (Karolina Chapko)? Tego dowiemy się wkrótce!

