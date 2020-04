"Barwy szczęścia" odcinek 2256. Ślub Reni i Helmuta! Sadowski zepsuje uroczystość?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2256. odcinku "Barw szczęścia" nadejdzie dzień ślubu Reni i Helmuta. Pojawi się jednak na nim nieproszony gość - Ludwik... Zepsuje uroczystość? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2256. we wtorek, 12.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Niedawno okazało się, że Renia (Ewa Serwa) postanowiła przyjąć oświadczyny Helmuta (Janusz Cichocki) i wkrótce zostaną małżeństwem! W 2256. odcinku serialu "Barwy szczęścia" nadejdzie dzień ich ślubu....

Niespodziewanie w USC zjawi się... Ludwik (Marek Lewandowski)! Okaże się, że nie był zaproszony i ku zdziwieniu wszystkich obecnych Sadowski weźmie urzędniczkę na stronę i zacznie z nią rozmawiać. Okaże się, że będzie ją prosił, by nie dopuściła do uroczystości! Jego plan jednak spali na panewce, więc Ludwik opuści urząd, nie zamieniając z nikim słowa...

Renia i Helmut zostaną w końcu małżeństwem, a Łukasz (Michał Rolnicki) obieca matce, że porozmawia z ojcem. Odwiedzi go po kilku dniach i odkryje, że Ludwik leży na kanapie w garniturze założonym na ślub Reni z Helmutem i jest załamany... - Chciałem ją błagać, by rzuciła Helmuta i znów za mnie wyszła. Poprosiłem o pomoc urzędniczkę, ale twoja matka nawet na mnie nie spojrzała - powie, dodając, że jego życie straciło sens. Czy Łukaszowi uda się go podnieść na duchu? Ludwik pogodzi się z tym, że Renia wyszła za mąż? Tego dowiemy się wkrótce!

