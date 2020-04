"Barwy szczęścia" odcinek 2258. Wielki konflikt Bożeny i Amelii! Bruno nie zdoła ich pogodzić? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2258. odcinku "Barw szczęścia" Bożena i Amelia wkroczą na wojenną ścieżkę! O co się tak pokłócą? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2258. w czwartek, 14.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Jakiś czas temu Amelia (Stanisława Celińska) była źle nastawiona do Bożeny (Marieta Żukowska), bo myślała, że synowa ma romans. Teraz będzie jeszcze gorzej, bo panie otwarcie się pokłócą!

Józek zostanie wyrzucony z drużyny? Szubert zaprowadzi własne porządkiZobacz więcej

W 2258. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w hotelu Stańskich zjawi się Wasiński (Piotr Mróz), dziennikarz "Szoku", który zażąda od Bożeny pokoju w zamian za pochlebny artykuł. Stańska od razu odmówi, więc mężczyzna postanowi się zemścić. Wiedząc o tym, że Amelia (Stanisława Celińska) była kiedyś bezdomna, a Bruno był zamieszany w sprawę nielegalnego kasyna, namówi teściową Bożeny na szczery wywiad.

Kiedy tylko Stańska zobaczy ich razem, każe Amelii natychmiast przerwać rozmowę. Ta obrazi się i odwoła rodzinny obiad. Bruno powie żonie, że to jej wina i poprosi ją, by przeprosiła jego matkę. - Nie mam za co - stwierdzi jednak Bożena. Czy uda się załagodzić ten konflikt?

Paweł oświadczy się Miriam! Sandra Staniszewska-Herbich wspomina zdjęcia w Izraelu! Zobacz więcej