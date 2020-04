"Barwy szczęścia" odcinek 2260. Powrót Cariny! Córka Stefana będzie chciała odzyskać Franka?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2260. odcinku "Barw szczęścia" do Polski wróci Carina! Dlaczego przyjedzie? Chce odzyskać Franka? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2260. w poniedziałek, 18.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Carina (Divine Kitenge-Martyńska) jakiś czas temu wyjechała do Francji razem z synkiem (Eryk Martyński). Znalazła tam nową miłość i nic nie wskazywało na to, że miałaby wrócić. Teraz jednak zmieni zdanie!

W 2260. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Carina zrobi wszystkim niespodziankę i zjawi się w mieszkaniu Stefana (Krzysztof Kiersznowski). Okaże się, że w końcu uznała, że Stefanek powinien mieć kontakt z ojcem i dziadkami. - Zrozumiałam, jak ważni jesteście w moim życiu... Ty, Waleria i przede wszystkim Franek. Nikt nie zastąpi Stefankowi taty - powie Górce.

Niedługo później Carina spotka się z Frankiem i poprosi go, by kupił Stefankowi nowy wózek. Razem pójdą do sklepu z artykułami dla dzieci, ale córka Stefana będzie wyjątkowo niemiła dla swojego ukochanego. Później w końcu go przeprosi i wyzna mu swój sekret. - Jestem w ciąży - powie. Okaże się, że tylko Falkowskiemu zdradziła, że będzie miała drugie dziecko...

Dlaczego Carina nie została z ojcem swojego dziecka? Będzie chciała odzyskać Franka? Tego dowiemy się wkrótce!

