"Barwy szczęścia" odcinek 2261-62. Chowańśki dostanie udaru za kierownicą! Potrąci Zuzię? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2261. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Artur dostanie zawału i spowoduje kolizję! Czy pomoc przyjdzie na czas? Sprawdź, co się wydarzy!

Jacek Rozenek, czyli Artur z serialu "Barwy szczęścia", rok temu przeszedł udar. Na całe szczęście aktor dość szybko doszedł do siebie i mógł wrócić do pracy. Teraz spróbuje wykorzystać serial, aby pokazać ludziom czym jest udar i jak groźne mogą być jego konsekwencje.

W 2261. odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie jechał swoim autem, aż w pewnym momencie poczuje się słabo i straci panowanie nad kierownicą. Rozpędzony samochód przejedzie tuż obok Zuzi (Anna Adamus) i Filipa (Jakub Dyniewicz), którzy akurat będą przechodzić w okolicy!

- Co pan wyprawia?! - krzyknie chłopak, widząc że Artur próbuje wydostać się z auta. - Pomocy - wybełkocze przerażony Chowański. - Musimy wezwać pomoc - stwierdzi zaniepokojona Zuzia. Niedługo potem na miejscu pojawi się karetka, a ratownicy stwierdzą udar.

Chowański trafi do szpitala, do którego natychmiast przyjedzie jego syn Ernest (Krystian Kukułka). Mężczyzna uzna, że powinien o wszystkim poinformować Umińską (Monika Dryl), mimo że dziennikarka niedawno rozstała się z jego ojcem. Spróbuje namówić ją, aby odwiedziła Artura i dodała mu otuchy.

- Rozumiem twoją niechęć do ojca, Wiem, że wasze rozstanie nie nastąpiło w przyjemnych okolicznościach. Ale w takiej sytuacji wizyta każdej osoby ma znaczenie - zacznie wyjaśniać Ernest. Ostatecznie, w 2262. odcinku serialu "Barwy szczęścia", Umińska zgodzi się spełnić jego prośbę.

Okaże się jednak, że Artur w ogóle jej nie rozpoznaje! - Co to za kobieta? - zapyta syna. Wszyscy będą bardzo zaniepokojeni jego stanem. Czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności?