"Barwy szczęścia" odcinek 2262. Stawicki jest z Dominiką, by wzbudzić zazdrość Bożeny?! Stańska będzie oburzona [CO SIĘ WYDARZY]

W 2262. odcinku "Barw szczęścia" Stawicki odwiedzi hotel Bożeny z Dominiką. Stańska będzie oburzona i uzna, że zrobił to specjalnie... Jaka jest prawda? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2262. w środę 20.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Stawicki (Piotr Borowski) nagle odnalazł Dominikę (Karolina Chapko) i wyznał jej, że chce się z nią związać na poważnie. Kilka razy jednak pokazał, że może nie mieć czystych intencji...

W 2262. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Stawicki zrobi Dominice niespodziankę i zorganizuje romantyczny wypad do hotelu Stańskich. Nie będzie jednak wiedział, że jego ukochana kiedyś już go odwiedziła, co zakończyło się nalotem policji i skandalem. Bożena (Marieta Żukowska) i Karolina (Marta Dąbrowska) od razu ją rozpoznają...

Dlatego Stańska poprosi lekarza o rozmowę w cztery oczy. Uzna, że Stawicki umawia się z Dominiką, by wzbudzić w niej zazdrość!

- Co to za demonstracja? Chciałeś się przede mną popisać swoją zdobyczą?

- Nie wiem, o czym mówisz…

- O tym, że przyprowadzasz do hotelu striptizerkę, która podrzucała narkotyki i miała kontakty z mafią! Chyba, że sam nie wiesz, z kim się spotykasz?

Jaka jest prawda? Dlaczego Stawicki jest z Dominiką? Tego dowiemy się wkrótce!

