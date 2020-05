"Barwy szczęścia" odcinek 2262. Stawicki zjawi się w hotelu Stańskich z Dominiką! Jak Bożena zareaguje na jego dziewczynę-prostytutkę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2262. odcinku "Barw szczęścia" Stawicki i Dominika wybiorą się do hotelu Stańskich. Tam Karolina od razu rozpozna w dziewczynie striptizerkę, która występowała podczas wieczoru kawalerskiego Złotego. Bożena także pozna nową dziewczynę byłego adoratora? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2262. w środę 20.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Dominika (Karolina Chapko) próbowała oprzeć się Stawickiemu (Piotr Borowski) i nie dać zaciągnąć się do łóżka. Lekarz jednak będzie mamił ją obietnicami o wspólnej przyszłości i była prostytutka ulegnie!

W 2262. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Stawicki zaproponuje Dominice, by spędzili razem noc w apartamencie w hotelu Stańskich. Ta jednak wpadnie w panikę, bo wystraszy się, że ktoś w hotelu może ją rozpoznać. W końcu się zgodzi, ale jej przeczucia okażą się słuszne. Karolina (Marta Dąbrowska) od razu przypomni sobie, że partnerka chirurga to striptizerka, która wywołała kiedyś aferę z oskarżeniem o gwałt i od razu doniesie o tym Bożenie.

- Miałam pana doktora za porządnego człowieka, a tu proszę - powie Bożena, wyraźnie rozczarowana byłym adoratorem. Karolina obieca jej, że będzie miała na nich oko, by nie doszło do kolejnej afery. Co wyniknie z ich wizyty w hotelu Stańskich? Tego dowiemy się wkrótce!

