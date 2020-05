"Barwy szczęścia" odcinek 2262. Szubert zostanie aresztowany! Spartanie pozbędą się inwestora-oszusta? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2262. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Szubert dostanie prokuratorskie zarzuty! Czy uda się powstrzymać go przed zniszczeniem klubu Spartan? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2262. w środę 20.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Szubert (Marcin Stec), bogaty inwestor, przejął pełną kontrolę nad klubem Spartan i wykorzystuje go do prowadzenia swoich nieuczciwych interesów... Czy ktoś zdoła go powstrzymać?

W 2262. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Szubert zostanie zatrzymany przez policję. Nie będzie wiedział, że wpadł przez donos Józka (Patryk Pniewski), który opowiedział prokuraturze o jego nieuczciwych interesach. Będzie przekonany, że wyjdzie z całej sytuacji bez szwanku.

W prokuraturze będzie na niego czekała Iga (Ada Fijał), która nie uwierzy w prawdziwość stawianych mu zarzutów. Obieca, że zrobi wszystko, aby udowodnić, że jest niewinny. Szubert nie będzie jednak chciał, aby ktokolwiek grzebał w jego interesach.

- Nie potrzebuje twojej pomocy - powie Idze i zaznaczy, że kaucję wpłacił ze swoich prywatnych pieniędzy. Uzna, że nawet jeśli nie uda mu się ich odzyskać, to i tak jakoś sobie poradzi. Czy rzeczywiście uda mu się uniknąć odpowiedzialności?

