"Barwy szczęścia" odcinek 2267. Aneta i Malwina odkryją, że Mikołaj jest striptizerem w nocnym klubie! Co na to Dylska? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2267. odcinku "Barw szczęścia" Aneta i Malwina wybiorą się razem do nocnego klubu z męskim striptizem. Szybko odkryją, że znają tancerza... Będą w szoku! Sprawdź, co już wiadomo!

Aneta (Zofia Zborowska) wciąż nie znalazła miłości po nieudanym związku z Markiem (Marcin Perchuć). Odrzuciła Mikołaja (Kacper Młynarkiewicz), którego uznała za niezbyt dojrzałego. Teraz spodobał jej się Stawicki (Piotr Borowski)...

W 2267. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że problemy z facetami ma również Malwina (Joanna Gleń). Brodzińska zwierzy się Anecie z kłopotów z Przemkiem (Dobromir Dymecki). Dylska od razu uzna, że powinny poprawić sobie humor i pójść do nocnego baru. Malwina nie będzie miała na to ochoty, ale w końcu da się namówić.

Przyjaciółki wybiorą się do klubu z męskim striptizem, a ich uwagę przyciągnie tancerz przebrany za Mikołaja. Kiedy mężczyzna zrzuci z siebie ubranie, okaże się, że to... Mikołaj! Gdy Dylska zobaczy, że to jej był adorator, zacznie się śmiać! On jednak zachowa się profesjonalnie i nie zakończy występu.

Czy nowy zawód Mikołaja całkowicie skreśli go u Anety?

