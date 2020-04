"Barwy szczęścia" odcinek 2268. Józek zdecyduje się na kontrakt w Niemczech! Patryk Pniewski znika z serialu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2268. odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Józek dostał propozycję kontaktu w Niemczech i zamierza ją przyjąć! Patryk Pniewski znika z serialu? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2268. w czwartek, 28.05.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Józek (Patryk Pniewski) nie ukrywa, że nie podobają mu się rządy Szuberta (Marcin Stec). Wkrótce tak się pokłócą, że Sałatka nie będzie chciał być dłużej w Spartanach!

W 2268. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek wybierze się na spotkanie z menadżerem niemieckiej drużyny, która jest o krok od wejścia do Bundesligi. Piłkarz dostanie kuszącą propozycję i dowie się, że może dostać dużo pieniędzy za opuszczenie Spartan. Sałatka nie będzie wiedział, jaką decyzję ma podjąć szczególnie, że Iga (Ada Fijał) spróbuje zatrzymać go w klubie. Z kolei Julita (Katarzyna Sawczuk) zacznie go namawiać, by przyjął ofertę, bo i tak może wkrótce zostać bez pracy.

W końcu Józek zacznie załatwiać wszelkie formalności, by zostać członkiem niemieckiego klubu, ale nie poinformuje o tym Darka (Andrzej Niemyt). - Podjąłem decyzję - oświadczy żonie. Czy Józek rzeczywiście odejdzie ze Spartan i zniknie z serialu?

