"Barwy szczęścia" odcinek 2271. Józek zwolni Darka z roli agenta! To koniec ich przyjaźni? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2271. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek zakomunikuje Darkowi, że nie jest już jego agentem. Czy w ten sposób przekreśli ich wieloletnią przyjaźń? Sprawdź, co się wydarzy!

Odkąd rządy w drużynie Spartan przejął Szubert (Marcin Stec, Józek (Patryk Pniewski) przestał ufać Darkowi (Andrzej Niemyt), swojemu przyjacielowi i agentowi. Młody piłkarz zacznie planować swoją przyszłość na własną rękę. Co z tego wyniknie?

Już wkrótce Sałatka podejmie ważną decyzję. Zgodzi się na transfer do klubu z Niemiec. Nie poinformuje jednak o tym Darka. W 2271. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Janicki sam wyjdzie z inicjatywą i zaproponuje Józkowi zmianę barw. To, co usłyszy w odpowiedzi, bardzo go zaskoczy.

- Nie chcę, żebyś dalej był moim menadżerem, ponieważ straciłem do ciebie zaufanie. Niestety, ale jesteś zwolniony! - stwierdzi chłodno Sałatka. Jeszcze tego samego dnia młody piłkarz podpisze kontrakt z niemiecką drużyną i wraz z Julitą (Katarzyna Sawczuk) zacznie przygotowania do wyjazdu.

Jak Darek zareaguje na postawę Józka? Czy pozwoli tak po prostu zniszczyć ich wieloletnią przyjaźń? Czas pokaże!