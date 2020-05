"Barwy szczęścia" odcinek 2272. Carina mści się na Franku? Pozwie go do sądu! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2272. odcinku "Barw szczęścia" Franek dowie się, że Carina złożyła w sądzie pozew o podwyższenie alimentów! Dlaczego to robi? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2272. w środę, 3.06.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo do Polski wróci Carina (Divine Kitenge-Martyńska)! Okaże się, że córka Stefana (Krzysztof Kiersznowski) chce być bliżej rodziny. Wyjdzie też na jaw, że jest w ciąży!

Od samego początku Carina będzie niemiła w stosunku do Franka (Mateusz Banasiuk). Zarzuci mu, że zaniedbał dziecko i namówi go, by kupił Stefankowi (Eryk Martyński) bardzo drogi wózek. W 2272. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek przeżyje duży szok, bo... dostanie pozew o podwyższenie alimentów! Będzie wściekły, że Carina nie porozmawiała z nim o tym, tylko od razu wystąpiła do sądu.

Falkowski powie Reginie (Kamila Kamińska) o wszystkim i zdradzi jej, że Carina może go zrujnować! Czapla jednak od razu zaoferuje swoją pomoc.

- Ledwo stać mnie na to, co mam zasądzone teraz. Jak będzie więcej, leżę.

- Spokojnie, nie zostaniesz z tym sam, Franek. Zawsze możesz liczyć na moje wsparcie, także finansowe.

Mimo to Franek wciąż będzie niespokojny i zacznie zastanawiać się, dlaczego Carina tak go potraktowała. - Może Carina jest zazdrosna, że ułożyłem sobie życie? Przecież ona też ma kogoś! I drugie dziecko w drodze! - powie zdziwiony.

Czy Carina rzeczywiście jest zazdrosna? Dlaczego wystąpiła do sądu? Tego dowiemy się wkrótce!

