"Barwy szczęścia" odcinek 2272. Kryzys w małżeństwie Sadowskich! Kasia wyjedzie sama na Sycylię? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2272. odcinku "Barw szczęścia" Kasia dostanie propozycję wyjazdu na Sycylię. Będąc niezadowoloną ze swojego dotychczasowego życia, zacznie się nad tym zastanawiać! Wyjedzie sama? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2272. w środę, 3.06.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo Kasia (Katarzyna Glinka) wyzna ojcu (Krzysztof Kiersznowski), że czuje się nieszczęśliwa i jej małżeństwo z Łukaszem (Michał Rolnicki) przechodzi kryzys. W końcu spróbuje namówić męża na randkę i nawet romantyczny wyjazd.

W 2272. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sadowscy będą szykowali się do świątecznego wyjazdu w góry, gdy niespodziewanie odwiedzi ich Anita (Karolina Porcari). Dawna przyjaciółka Kasi pochwali jej się, że kupiła dom na Sycylii i zamierza założyć tam własny biznes. Poprosi Sadowską, by do niej dołączyła!

Kasia na początku się nie zgodzi i odmówi. Później jednak wyśle Anicie wiadomość, że jeszcze rozważy jej propozycję... Co z tego wyniknie? Kasia zostawi rodzinę i wyjedzie? Tego dowiemy się wkrótce!

