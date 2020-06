"Barwy szczęścia" odcinek 2273. Dominika spędzi Wigilię z Damianem! Zerwie ze Stawickim? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2273. odcinku "Barw szczęścia" Damian dowie się, że Dominika spędza Wigilię z Renatą, a nie z ukochanym. Od razu zaprosi je do siebie! Co na to kelnerki? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2273. w czwartek, 4.06.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv Choć Stawicki (Piotr Borowski) obiecał Dominice (Karolina Chapko) wspólne życie, to oświadczył jej, że na Boże Narodzenie wyjeżdża sam za granicę. Tym sposobem dziewczyna została sama na święta, ale na szczęście swoje towarzystwo obiecała jej Renata (Anna Mrozowska). Jednak w 2273. odcinku serialu "Barwy szczęścia" kelnerki dostaną propozycję nie do odrzucenia! Do "Feel Good" przyjdzie Damian (Michał Lesień), żeby złożyć Dominice i Renacie świąteczne życzenia . Gdy tylko dowie się, że dziewczyny będą w Wigilię tylko we dwie, od razu zaprosi je do siebie! Wójcik będzie chciał, by te święta były wyjątkowe, ale niestety kiedy pójdzie do domu dziecka po Luizę (Julia Zielińska) i Mirka (Oliwier Kozłowski), okaże się, że dziewczyna ma obawy przed wyjściem z ojcem... Czy wspólna Wigilia jednak nie dojdzie do skutku? Czy Dominika znów zbliży się do Damiana i zerwie ze Stawickim? Tego dowiemy się wkrótce!