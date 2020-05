"Barwy szczęścia" odcinek 2274. Józek przed wyjazdem pogodzi się z Darkiem! Ich przyjaźń przetrwa? [CO SIĘ WYDARZY]

W finałowym, 2274. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek wyciągnie do Darka rękę na zgodę. Czy ich przyjaźń przetrwa? Sprawdź szczegóły!

Już niedługo Józek Sałatka (Patryk Pniewski) podejmie bardzo ważną decyzję! Młody piłkarz zdecyduje się na transfer do niemieckiego klubu i zwolni Darka (Andrzej Niemyt) z funkcji swojego agenta. Jak to się skończy?

W 2274. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Janicki będzie załamany tym, co się stało... Przyzna Władkowi (Przemysław Stippa), że przez konszachty z Szubertem (Marcin Stec) ma teraz same problemy. Partner zacznie go pocieszać i stwierdzi, że z pewnością szybko wyjdzie na prostą i znajdzie nową pracę.

Humor Darka poprawi się jednak dopiero gdy odwiedzi go Józek. Sałatka przed swoim wyjazdem zagranicę postanowi wyciągnąć do niego rękę na zgodę. - Mamy duży pokój gościnny. Możecie nas odwiedzać - powie młody piłkarz, nie chcąc przekreślać przyjaźni z Janickim.

Czy znajomość Józka i Darka rzeczywiście przetrwa? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero jesienią, gdy pojawią się nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia"!