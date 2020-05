"Barwy szczęścia" odcinek 2274. Skandal na chrzcinach córki Iwony i Marka! Rodzina Pyrki nie zaakceptuje jej wyboru? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2274. odcinku "Barw szczęścia" odbędzie się chrzest córki Iwony i Marka. Dziadkowie Pyrki wreszcie dowiedzą się, kto jest ojcem Wioletki... Będzie skandal? Sprawdź, co już wiadomo!

Iwona (Izabela Zwierzyńska) zaskoczyła swoją najbliższą rodzinę, gdy wyznała, kto jest ojcem Wioletki (Aurelia Żarnecka). Nie wszyscy jednak znają prawdę, co niedługo się zmieni...

W 2274. odcinku serialu "Barwy szczęścia" cała rodzina zbierze się na chrzcie Wioletki. Rodzicami chrzestnymi zostaną Klara (Olga Jankowska) i Hubert (Marek Molak), a dziewczynka drugie imię dostanie po babci Teresie (Jolanta Lothe).

Ceremonia przebiegnie bez problemów, ale pojawią się one tuż po wyjściu z kościoła. Dziadkowie zaczną pocieszać Iwonę, że na pewno da sobie radę jako samotna matka.

- Masz nasze pełne poparcie. Tyle jest samotnych matek na świecie i to żadna ujma. Ani wstyd - zapewni ją Teresa.

- Wstydzić powinien się ten, co maleńką zmajstrował, ale już jej wychować nie chce - doda Fryderyk (Paweł Nowisz).

Dziadkowie zapowiedzą też, że jeśli spotkają kiedyś ojca Wioletki, to dadzą mu popalić. Wtedy Marek (Marcin Perchuć) nie wytrzyma i ogłosi, że Iwona wcale nie jest samotną matką. - Sorry, Iwona, ale nie mogę dłużej. To ja jestem ojcem Wioletki - oznajmi, a Struzikowie będą w szoku! Dojdzie do awantury... Nie zaakceptują wyboru Iwony?

