"Barwy szczęścia" odcinek 2274. Teresa umrze na chrzcie Wioletki?! Wszystko przez Marka [CO SIĘ WYDARZY]

W 2274. odcinku "Barw szczęścia" odbędzie się chrzest Wioletki, na którym Teresa i Fryderyk dowiedzą się prawdy o związku Iwony i Marka. Nagle Teresa bardzo źle się poczuje... Umrze?! Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2274. w piątek, 5.06.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Iwona (Izabela Zwierzyńska bardzo bała się reakcji dziadków na fakt, że Marek (Marcin Perchuć) jest ojcem Wioletki (Aurelia Żarnecka). Wkrótce okaże się, że jej obawy były słuszne...

W 2274. odcinku serialu "Barwy szczęścia" tuż po chrzcie Wioletki prawda wyjdzie na jaw. Marek będzie miał dość kłamstw i narzekania Teresy (Jolanta Lothe) i Fryderyka (Paweł Nowisz) na ojca córki Iwony, który niby uciekł. To wywoła prawdziwy skandal!

- Przecież Iwona była dla ciebie jak córka! Byłeś mężem jej matki!(...) To jest niemożliwe do ogarnięcia umysłem!

- Kocham Iwonę....

- Ty się lepiej nie odzywaj, zboczeńcu!(...) Ukrywałaś przed nami tę… nie wiem nawet, jak to nazwać...

-...patologię!

W pewnym momencie Teresa bardzo źle się poczuje. - Boże, znowu mi słabo... Do grobu mnie poślecie! - jęknie. Czy ta wiadomość rzeczywiście odbije się na jej zdrowiu?

