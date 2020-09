"Barwy szczęścia" odcinek 2287. Iza ma nawrót choroby?! Łukasz będzie musiał zająć się Paulinką na stałe? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2287. odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zaniepokoi się, że Iza ma nawrót choroby i on będzie musiał zająć się Paulinką! Dlaczego? Sprawdź!

"Barwy szczęścia" odcinek 2287. w czwartek 17.09.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Iza (Agnieszka Warchulska) i Łukasz (Michał Rolnicki) zdecydowali się powiedzieć Paulince (Lena Jastrzębska) prawdę. Teraz Sadowski będzie mógł wreszcie sprawdzić się jako ojciec dziewczynki!

Pożegnanie Kasi i Stefana. Górka straci córkę na zawsze?Zobacz więcej

Nareszcie odbędzie się pierwsze oficjalne spotkanie z Paulinką. Łukasz będzie się denerwował, ale dziewczynka od razu rzuci się mu na szyję i zapyta, czy może zwracać się do niego "tato". Zwierzy mu się też, że nie lubi nowego partnera matki. Po tym udanym spotkaniu Iza zdecyduje się poprosić Łukasza, by zajął się ich córką przez kilka dni, bo ona chce wyjechać ze swoim partnerem. Łukasz będzie miał wątpliwości, uzna, że Paulinka dopiero oswaja się z myślą, że ma ojca. - Ona jest już z tą myślą całkiem oswojona. Mało tego - jest nią zachwycona - uspokoi go Iza.

W końcu Łukasz zgodzi się, ale w 2287. odcinku "Barw szczęścia" Iza niespodziewanie odwoła wyjazd i zarządzi powrót do Krakowa. Sadowski od razu uzna, że malarka ma nawrót choroby! Czy ma rację i teraz będzie musiał zająć się Paulinką na stałe?

Regina odwoła ślub z Frankiem dla Remka?! Dostanie ciekawą propozycję... Zobacz więcej